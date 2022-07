Danas vruće, sutra pljuskovi i svježije

Danas se u našoj zemlji očekuje stabilno, pretežno sunčano i ponovo toplije vrijeme. Na jugu Hercegovine tokom dana i vruće, ali malo ugodnije u odnosu na početak ove sedmice.

U Bosni će puhati slab vjetar pretežno sjevernog smjera, a u Hercegovini uglavnom umjereno jugo. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu do 24, a najviše dnevne temperature od 30 do 35 stepena u Bosni do 39 stepeni u Hercegovini.

Biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana. Mada će noć i jutro biti svježiji i ugodniji, u poslijepodnevnim satima će, sa porastom temperatura i pojačanim osjetom sparine, tegobe kod hroničnih bolesnika biti izraženije.

Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te se pridržavati uputa nadležnih službi, vezano za pojavu toplotnog vala, naročito u dijelu Hercegovine i na sjeveru, gdje će opšta slika biti lošija u odnosu na ostatak zemlje.

Sutra će biti svježije, promjenjivo i nestabilno uz kišu, često u obliku pljuskova, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme, najprije u sjevernim a zatim u centralnim i djelimično južnim područjima.

Jutarnje temperature zraka od 17 do 22, na jugu 24, a najviše dnevne od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni.

U nedjelju će biti malo do umjereno oblačno, svježije i pretežno sunčano. Uz ugodne temperature, moguća je pojava kiše. Minimalne temperature od 16 do 21 stepen, na jugu zemlje do 23 a maksimalne dnevne između 29 do 33, na jugu do 35 stepeni.