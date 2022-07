I danas temperature do 40 stepeni: Kada nas očekuje kiša?

U Bosni i Hercegovini jutros preovladava malo do umjereno oblačno i sunčano. U Bosni jutro je nešto svježije u odnosu na jug Hercegovine gdje su i dalje prisutne tropske noći.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Sokolac 16; Bjelašnica 17; Bugojno, Ivan-sedlo, Sarajevo-Bjelave, Zvornik 19; Doboj, Široki Brijeg, Tuzla 20; Prijedor, Sanski Most, Zenica 21; Banja Luka, Bihać 22; Livno 23; Grude 24; Trebinje 25; Gradačac, Mostar 27 stepeni.

Malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano preovladavat će danas u našoj zemlji. Nešto više oblaka očekuje se u Krajini, gdje u kasnim večernjim satima može pasti i malo kiše. Na jugu Hercegovine i danas veoma toplo. Puhat će vjetar pretežno sjeverozapadnog smjera u Bosni i južnog u Hercegovini.

Temperature zraka bez bitnijih promjena u odnosu na predhodne dane. U Bosni između 33 i 39, a u Hercegovini od 35 do 41 stepen.

U Sarajevu pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura oko 37°C.

BIOPROGNOZA Nastavlja se period lošijih biometeoroloških prilika. Temperature zraka dodatno će porasti, što će usložnjavati opštu sliku. Neophodno je maksimalno reducirati boravak na otvorenom, izbjegavati duže izlaganje suncu i jače fizičke napore. Sve izraženiji manjak svježine u noći također će uzrokovati probleme sa snom. Savjetujemo Vam da se pridržavate uputa nadležnih službi.

U srijedu 27.07.2022., pretežno oblačno i djelimično sunčano. Svježije u odnosu na prethodne dane uz kišu i poneki lokalni pljusak. Moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka od 17 do 22, na jugu 25, a najviše dnevne od 29 do 35, na jugu do 37°C.

U četvrtak 28.07.2022., umjereno do pretežno oblačno, tokom dana postepeno razvedravanje. Temperature zraka u blagom porastu u odnosu na srijedu. Minimalne temperature od 15 do 20, na jugu zemlje do 23, a maksimalne dnevne između 31 do 35, na jugu do 37 °C.

U petak 29.07.2022., stabilno i sunčano. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu zemlje do 25. Najviše dnevne temperature od 33 do 37, na jugu do 39°C.