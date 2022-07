Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne i u večernjim satima lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom se očekuju u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 39 stepeni.