“Ideje koje ja imam ne zna ni moja supruga, a govor mržnje neću tolerisati”

Visoki predstavnik u BiH jučer je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona. Prema onom što je za FTV kazao, nisu u pitanju tek ušminkane izmjene. Naime, Schmidt je kazao kako je za njega neprihvatljivo da se glasovi kradu, odnosno da, kako je u primjeru naveo, jedna osoba iz recimo Njemačke želi da glasa na ovim izborima, ali pri registraciji shvati da je njen glas već iskorišten. Glas ili pravo nekom pojedinačnog građanina bilo da je u pitanju “Srbin, Hrvat, Bošnjak, ostali, Austrijanac ili Slovenac ili neko ko će ubudućnosti glasati, jer u EU svi mogu glasati i birati. Važno je da svako može da bira i glasa. Pričano je jako puno gluposti, ali ljudi se ne moraju brinuti. Potrebne su određene kazne za one koji prave gluposti kada je izborni zakon u pitanju, koji se ne brinu za to da se prebroje glasovi koji su dati, zatim govor mržnje. Ja nemam razumijevanja ni nula posto za takve stvari, moje je jasno mišljenje da ako neko misli da može izbore ili glasove birača kupiti, manipulisati ili bilo šta učiniti onda, ovo je prijetnja s moje strane, onda neka bude spreman da ja to stvarno neću dopustiti. Onda je to opomena da je to krivično djelo i da će takvi ljudi odgovarati i pred sudom.

Govor mržnje je upravo taj koji je Schmidta ovih dana i uznemirio. Visoki predstavnik je istakao da odluka koja se mogla vidjeti u gotovo svim medijima nije njegova konačna odluka i da mu nije jasno čemu tolika reakcija za nešto štu uopće nije ni potpisao. Kako je sam kazao, doza i količina uvreda koje je u ovih desetak dana slušao, u svojoj političkoj karijeri on do današnjeg dana nije doživio. „U tom smislu sam bio pod pritiskom jer mi je bilo teško da šutim cijelu sedmicu nakon što je izašao nekakav papir kojeg nisam ni potpisao čak, ali sam smatrao neću i ja još doprinositi zbunjenosti nego ću pokušati na ovaj način, ali moram stvarno reći, retorika koju su neki koristili u ovoj zemlji ona me stvarno dirnula, dakle uvrede koje su išle na moj račun su stvarno, stvarno neprihvatljive. Nisam ja od šećera. Ja sam bio ministar poljoprivrede i imao sam odluke npr. o cijenama mlijeka i znam naravno da se tu radi o konkretnim stvarima. Ali uvrede i poniženja koja sam ovdje doživio to nije u redu. I neki se moraju izviniti zbog toga. Želim reći još nešto, ako već do mojih ušiju dođe određena retorika po kojoj ja vidim da se neko igra vatrom. Kako da shvatim to? Nego da neko ko je odgovoran u nekoj stranci da on zna koliko ima lovaca i koliko mladih ljudi koji znaju upravljati dronovima…kakve su to gluposti? Čemu to? Ovdje nije riječ o ratu i miru, ovdje je riječ o tome da se ljudima da dobra šansa, da im se da dobra prilika i moram reći da me ovo stvarno neprijatno iznenadilo“, rekao je Schmidt za FTV.

Nekoliko puta je istakao da je posebno iznenađen jer se radi o odluci koja je kako je kazao „na njegovom stolu“, ali je on nije potpisao. „Ideje koje ja imam kada je recimo u pitanju presuda Ljubić, ne zna čak ni moja supruga“, kazao je Schmidt odgovarajući na pitanje da li kada se pominju cenzusi on ide na ruku HDZ-u BiH i Draganu Čoviću. „Pa i predsjednik Milanović je rekao da je on meni već prije nekoliko mjeseci govorio kako i šta trebam, u međuvremenu me je psovao, a sada, nije to više važno…“, kaže Schmidt. “Moramo naći put da poštujemo presudu, znam da u Goraždu ima jako malo Hrvata i oni treba da ostanu tu, naravno, pobogu, ali isto tako u području Neretve ih ima mnogo više i ne samo da moramo naći matematički balans, nego da udovoljimo u Domu naroda, moramo voditi računa, tih 17 ljudi odakle dolaze, na koji način će se birati i moramo pronaći put na koji svi koji se nalaze u hrvatskom korpusu osjećaju sigurno zastupljeni“, rekao je. “Izborni zakon u BiH je jako kompliciran, a presuda Ljubić je još komplikovanija, pročitao sam je na desetine puta i mislim da sam je dobro razumio, jednostavno neke stvari treba pojednostaviti kako bu ih ljudi mogli razumjeli i prihvatiti i neće ih pogrešno shvatiti. Dakle, to su neke ideje koje dobijem u sred noći i poslije pola noći, ali naravno, uvijek smatram da u tome treba da učestvuju oni koji treba da rade na tome”, dodao je.

Za Schmidta je apsolutno neprihvatljivo da u srcu Evrope postoji političko tijelo koje nije popunjeno, da postoji Vlada koja već četiri godine radi u tzv tehničkom mandatu ili da u jednom sudu koji je od iznimnog značaja za vladavinu prava, nedostaju sudije. Schmidt je govorio o tome da uprkos svim propalim pregovorima i nepostizanju bilo kakvog za građane prihvatljivog dogovora, ipak smatra da su politički lideri ti koji takve odluke trebaju donositi. Međutim, količina mržnje koju je ovih dana slušao i gledao za Schmidta je iznenađujuća, bespotrebna i u krajnjem slučaju neopravdana. Na pitanje o demonstracijama ljudi pred sjedištem OHR-a Schmidt je kazao kako on podržava proteste i pravo građana na demonstracije „Ali izaći pred njih i pričati im o odluci koju nisam potpisao, niti donio i koja se možda neće ni desiti, nije fer. Odluku koju sam danas donio ja sam je sinoć tek donio i zbog toga sam sada spreman i za razgovore i slušat’ ću šta mi ljudi govore“, rekao je na kraju visoki predstavnik u BiH.

federalna.ba