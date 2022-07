Izdat žuti meteoalarm- temperature do 40 stepeni

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim i zapadnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepena.

Federalni hidrometereološki zavod BiH izdao je za cijelo područje Federacije BIH žuti meteoalarm zbog visokih temperatura.

Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe, upozoravaju iz FHMZBIH.

Biometerološka prognoza i dalje nepovoljna. Nakon relativno svježijih jutarnjih sati, sa porastom temperatura su kod hroničnih bolesnika moguće pojačane tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. Poželjno je planirane aktivnosti prilagoditi jutarnjim satima, te provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja.