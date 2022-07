Meteorolozi objavili “žuto upozorenje” za danas: Pogledajte prognozu za vikend – moglo bi biti kiše

Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Za brojna područja naše zemlje upaljen je žuti meteoalarm, a meteorolozi upozoravaju:

“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.”

Temperature zraka u 8 sati: Srebrenica 14 stepeni, Bjelašnica i Ivan-sedlo 15, Bugojno, Široki Brijeg i Sokolac 16, Drvar, Sanski Most i Sarajevo 17, Prijedor 18, Banja Luka, Doboj, Livno, Tuzla, Zenica i Zvornik 19, Bihać 20, Grude 21, Bijeljina i Trebinje 22, Gradačac i Mostar 23 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.

Subota: Sunčano vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima porast oblačnosti u Bosni može uvjetovati lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatua od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni.

Nedjelja: Jutro u Bosni pretežno oblačno uz postupno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.

Ponedjeljak: Sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.