Meterolozi najavili veliku promjenu vremena: Evo gdje će kiša prvo početi padati u BiH

Jutros je u Bosni i Hercegovini vedro.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 8; Ivan-sedlo 13; Bugojno, Drvar, Sanski Most, Sarajevo 15; Bihać, Zenica 17; Tuzla 18; Livno 19; Gradačac, Grude 22; Mostar 26; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 947 hPa, za 5 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. Krajem dana kiša u Krajini, a tokom noći u većem dijelu Bosne. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 °C.

U Sarajevu sunčano. Kiša se očekuje u noći sa četvrtka na petak. Dnevna temperatura oko 30 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana. Tokom prijepodneva će biti ugodnije, svježije, uz više sunca, potom će, usljed nadolazeće promjene vremena, kod hroničnih bolesnika doći do jačanja tegoba i reakcija u vidu glavobolje, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, malaksalosti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Pri tome će u noćnim satima, sa osvježenjem u vidu padavina i uz mirniji san, ipak doći i do djelimičnog olakšanja.

Objavljena je prognoza za petakl i oba dana vikenda:

U petak 08.07.2022.,. oblačno vrijeme sa kišom. Lokalno intenzivnije padavine u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Poslije podne prestanak padavina u Hercegovini. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C.

U subotu 09.07.2022.,. u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Poslije podne postepe prestanak padavina i djelimično razvedravanje. U Hercegovini uglavnom pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 23, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C.

U nedjelju 10.07.2022.,. sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C.

U ponedjeljak 11.07.2022.,. u Bosni sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C, navodi se u prognozi Federalnog Hidrometerološkog zavoda.