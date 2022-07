Očekuje nas ‘pakleni’ dan: Temperature do 40 stepeni, a objavljena je i prognoza za dane vikenda

Vedro i ugodno svježe jutros je u centralnim područjima Bosne i Hercegovine. Na jugu i sjeveru zemlje sunčano ali znatno toplije uz temperature većinom iznad 20 stepeni.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica, Srebrenica 14; Sokolac 15; Široki Brijeg 16; Bugojno, Ivan-sedlo 17; Bihać, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo-Bjelave 18; Banja Luka, Doboj, Livno, Tuzla, Zenica, Zvornik 19; Grude 22; Bijeljina 23; Gradačac, Trebinje 24; Mostar 25;

Sunčano, toplo, na jugu zemlje i vrlo toplo preovladavat će tokom današnjeg dana u Bosni i Hercegovini. Ponegdje na planinama i na jugozapadu zemlje tokom dana moguća mala do umjerena oblačnost.

U zapadnim područjima moguća je mala do umjerena oblačnost. Puhat će uglavnom slab, na krajnjem jugu umjeren vjetar južnog smjera. Temperature zraka osim na planinama neće biti niže od 32 stepena. Maksimalne vrijednosti temperatura mogu dosezati i do 40 stepeni.

U Sarajevu sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura oko 35°C.

Sa odmicanjem dana će biti sve toplije, a pojačan osjet sparine u poslijepodnevnim satima mogao bi izazvati reakcije u vidu glavobolje, dekoncentracije i malaksalosti, stoga je neophodno maksimalno reducirati boravak na otvorenom, izbjegavati duže izlaganje suncu i jače fizičke napore. Manjak svježine tokom noći također će uzrokovati probleme sa snom. Savjetujemo Vam da se pridržavate uputa nadležnih službi.

U petak 22.07.2022., sunčano. U centralnim područjima u jutarnjm satima malo svježije. Tokom dana vrlo toplo, naručito u urbanim područjima. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Jutarnje temperature zraka od 17 do 22, na jugu 25, a dnevne od 35 do 40, na jugu 42°C.

U subotu 23.07.2022., zadržat će se sunčano i podjednako vruće, ponegdje i nešto toplije u odnosu na petak. Jutarnje temperature od 17 do 22, na jugu od 25, a dnevne od 35 do 41, na jugu do 42 °C.

U nedjelju 24.07.2022., preovladavat će sunčano, ali i neznatno svježije. Upozorenja na visoke temperature i dalje na snazi. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu zemlje do 25. Najviše dnevne temperature od 34 do 40, na jugu do 42°C.

U ponedjeljak 25.07.2022., sunčano i vrlo toplo. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 36 do 41, na jugu do 42°C.