Poticaj za kupovinu električnih automobila u FBiH dosad tražilo 37 građana

Vlada Federacije BiH nedavno je usvojila Odluku o davanju poticaja građanima za kupovinu električnih automobila, i to za kupovinu novih automobila, registriranih u Federaciji BiH, koji do sada nisu nigdje bili registrirani, a do sada je zaprimljeno 37 zahtjeva.

Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Feni su kazali kako su vozila, za koja se dodjeljuje subvencija, putnička vozila kategorije M1.

– Programom je definirano da će se subvencije dodjeljivati za vozila koja imaju isključivo električni pogon kao i dvije vrste hibridnih vozila “plug-in” i “full hybrid”, s definiranim količinama emisije CO2 do 50 za “plug-in”, odnosno do 130 g/km za “full hybrid” vozila, a to su vozila koja posjeduju elektromotor koji može samostalno pokretati vozilo – pojasnili su iz Ministarstva.

Visina iznosa koji se dodjeljuje za električna vozila je 10.000 maraka, a za hibridna električna “plug-in” i hibridna “full hybrid” vozila 5.000 maraka.

Navode kako poticaji za druge vrste hibridnih vozila čiji elektromotori ne mogu samostalno pokretati vozilo (mild, micro…) nisu predviđeni ovim Programom.

Dalje ističu kako je do sada zaprimljeno 37 zahtjeva za poticaje te kako je najveći broj zahtjeva za tzv. “full hybrid” vozila što je, kažu iz Ministarstva, donekle i očekivano s obzirom na to da je infrastruktura punioca za električna vozila u BiH još nedovoljno razvijena.

– Ovo je prvi korak kojim je Vlada Federacije BiH pokrenula aktivnosti na putu ka elektromobilnosti. On svakako nije dovoljan i neće biti jedini s obzirom na to da je tranzicija na električna vozila u svijetu odavno počela i da je to jedan proces koji je neizbježan i neće zaobići ni našu zemlju – dodaju iz Ministarstva.

Naglasili su kako su mnogi proizvođači automobila u Europi najavili 2030. godinu kao trenutak od kojeg će prodavati samo električna vozila, a u skladu s ciljevima Europske unije koji se odnose na smanjenje ovisnosti uvoza nafte i naftnih derivata kao i smanjenje emisije štetnih plinova i limitiranje emisije CO2 kao glavnog stakleničkog plina.

Iz Ministarstva napominju i to da je Bosna i Hercegovina potpisnica Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, navodeći kako je vizija EU da do 2050. cijeli europski kontinent, što uključuje i jugoistočnu Europu, bude karbonski neutralan, što podrazumijeva skoro potpuni prestanak korištenja naftnih derivata za transport, a što će se znatno odraziti i na Bosnu i Hercegovinu.

– Strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2027. godine definiran je Strateški cilj “Resorno efikasan i održiv razvoj sa prioritetom unapređenje kvaliteta zraka i mjerom smanjenja negativnog utjecaja sektora transporta na okoliš”. Jedna od mjera ovog cilja nosi naziv: “Obezbjeđenja adekvatne šeme poticaja kupovine i upotrebe električnih vozila”. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je jedan od nositelja navedene mjere – poručeno je iz Ministarstva.

BiH ima svega 170 punionica

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije raspolaže informacijama dostavljenim od Udruge za elektromobilnost pri Gospodarskoj komori FBiH da u BiH ima oko 170 punioca za električna vozila.

– Taj broj svakako nije dovoljan. Budući do sada oblast elektromobilnosti nije bila obuhvaćena zakonskim propisima u Prijedlogu Nacrta zakona o električnoj energiji kojeg je Vlada Federacije uputila u parlamentarnu proceduru, definiran je desetogodišnji plan razvoja distributivnog sustava koji naročito sadrži potrebna ulaganja u distributivni sustav za potrebe priključenja novih proizvodnih kapaciteta i novih kupaca, uključujući i stanice za punjenje električnih vozila kao i pravila, tehničke i druge uvjete za priključenje korisnika sustava na mrežu, uključujući i aktivne kupce, postrojenja za skladištenje, energetske zajednice i stanice za punjenje električnih vozila – pojasnili su iz Federalnog ministarstva.

Registrirana 133 vozila

U Bosni i Hercegovini su u prošloj godini registrirana bila ukupno 133 električna vozila, potvrđeno je Feni iz Udruženja za elektromobilnost BiH.

– Iako je naizgled ovo mali broj u odnosu na zemlje okruženja, pogotovo u odnosu na susjednu Hrvatsku, moramo reći da je ipak ovo za BiH znatan napredak, uzimajući u obzir da do prošlog mjeseca nije bilo nikakvih poticaja za kupovinu električnih vozila na entitetskoj razini, a državnoj još manje – smatraju iz Udruženja.

Napominju kako BiH na državnoj razini nema nikakve subvencije, dok ima još uvijek neuređeno zakonsko pitanje.

– Uputili smo brojne inicijative prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te Vijeću ministara BiH, u pogledu suspenzije carine na uvoz električnih vozila i smanjenju carine na uvoz hibridnih vozila, gdje je konačna odluka sa sjednice Zastupničkog doma PSBiH upućena u daljnju proceduru. Ono što smo uspjeli izborit su subvencije pri kupovini električnih vozila u FBiH – podvukli su.

Iako su dvije godine pandemije iza nas, a kada je riječ o elektromobilnosti, iz Udruženja navode da je zabilježen pomak i prelazak s entuzijazma na inovacije.

– O elektromobilnosti kao novoj poslovnoj prilici govorimo, ne samo u pogledu sve većeg broja novih tvrtki u BiH, već i s aspekta inovacija, kao što je proizvodnja prvog bh. električnog motocikla, izgradnji tvrtke za proizvodnju dijelova za električna vozila, zatim o bh. kompaniji – distributeru komercijalnih električnih vozila koja se sklapaju od dijelova proizvedenih u BiH, sve većem broju kompanija isporučitelja opreme, te brojnim drugim pozitivnim primjerima i inovacijama – pojasnili su.

Hrvatska kao dobar primjer

Ipak smatraju da je naša zemlja nazadovala u odnosu na susjedne zemlje jer su Kosovo i BiH jedine zemlje u okruženju koje nemaju nikakve poticaje pri kupovini električnih vozila na državnoj razini.

– U odnosu na zemlje u okruženju, gdje ističemo Hrvatsku kao primjer pozitivne prakse, trebamo poraditi na izmjenama i dopunama zakonske regulative, naročito regulative koja se odnosi na izgradnju punionica. Zemlje EU su glavni predvodnici u razvoju elektromobilnosti i na se tom putu BIH mora uhvatit u korak, jer je potpisnica Zelene agende, Pariškog sporazuma i brojnih drugih EU direktiva koje se tiču smanjenja zagađenja iz transporta i emisije stakleničkih plinova – dodaju iz Udruženja.

Naglašavaju da su to prepoznali gospodarski subjekti koji imaju sve veći interes za prelazak sa konvencionalnih vozila na električna vozila u voznom parku.

U prošloj godini uvezeno 50 električnih vozila i 359 hibridnih

Prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje, u ovoj godini su do 30. lipnja uvezena 22 električna vozila od kojih je najskuplji bio MERCEDES-BENZ 204 X u iznosu od skoro 152 tisuće maraka s dadžbinama, dok je najjeftiniji bio Fiat 500e u iznosu nešto većem od 13 tisuća maraka s dadžbinama.

U prošloj godini u Bosnu i Hercegovinu uvezeno je 50 eklektičnih vozila od kojih je najskuplji bio PORSCHE- TAYCAN 4S u iznosu od oko 220 tisuća maraka s dažbinama. Najjeftinije vozilo bilo je SMART FORTWO, a vlasnika je koštalo oko 5 i pol tisuća s dadžbinama.

Od 2017. godina do lipnja ove godine u našu zemlju ukupno je uvezeno 115 električnih vozila, govore to podaci Uprave.

Kada su u pitanju hibridna vozila, od siječnja do lipnja 2022. godine uvezeno je njih 319, od čega je polovnih 76 vozila.

U prošloj godini uvezeno je 359 hibridnih vozila, a ukupno je od 2018. godine u našu zemlju uvezeno 907 hibridnih vozila.

