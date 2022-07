U BiH danas sunčano i toplo, novi toplotni val od četvrtka

U Bosni i Hercegović će danas biti sunčano i toplo, a od četvrtka se očekuje dolazak novog toplotnog vala i izuzetno visokih temperatura.

Vjetar promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka od 15 do 20, na jugu 25, a dnevne od 28 do 34, na jugu 38 stepeni Celzijusovih, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

U četvrtak se prognozira sunčano i toplije vrijeme. Prijepodne u centralnim područjima malo svježije u odnosu na krajnji jug i sjever naše zemlje. Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu od 25, a dnevne od 35 do 40, na jugu do 42 stepena.

U petak sunčano i vrlo toplo. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu zemlje do 25. Najviše dnevne temperature od 36 do 41, na jugu do 43 stepena.

U subotu takođe sunčano i vrlo toplo. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 37 do 42, na jugu do 43 stepena.