Vremenska prognoza za vikend

U ranim jutarnjim satima danas u centralnim i sjevernim područjima Bosne su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana lokalni pljuskovi se očekuju u istočnim, jugoistočnim područjima Bosne i ponegdje na istoku Hercegovine.

Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 27 do 34, na jugu do 40 stepeni celzija.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i tokom poslijepodneva su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 21, a dnevna oko 33 stepena.

U nedjelju se prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, se očekuju u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne, na sjeveru i istoku Hercegovine.

Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 28, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.