U BiH počinje gradnja autoputa od 297 miliona eura sa 9 mostova, 23 nadvožnjaka, 10 podvožnjaka…

U Bosni i Hercegovini 2. septembra počinje gradnja autoputa Banjaluka-Prijedor, najavio je vršilac dužnosti direktora “Autoputeva Republike Srpske” Slobodan Stanarević.

Naveo je da je rok za izgradnju dionice auto-puta Prijedor-Banjaluka u dužini od 42 kilometra pet godina, da radovi kreću iz Prijedora, te da je Kinezima cilj da sve završe i prije roka, kako bi što prije krenuo period koncesije od 30 godina.

Ovaj projekt vrijedan je oko 297 miliona eura, već pune četiri godine je na meti kritika i pod lupom stručne javnosti, piše Buka.

Zamjerki je više – od nikada javno objavljenih detalja dogovorenog posla s kineskim investitorima, zna se samo da Ugovor o koncesiji predviđena da RS 30 godina plaća godišnju naknadu za raspoloživost autoputa u iznosu od 32,5 miliona eura.

Taj iznos treba da bude obezbijeđen od naplate putarine na svim autoputevima u RS. Ukoliko to ne bude dovoljno, ostatak će biti obezbijeđen iz Budžeta RS.

Druga glavna zamjerka je neisplativost ove dionice.

Problem tajnosti koncesionog ugovora sudskim putem pokušava riješiti Transparency International u BiH. Oni su početkom ove godine pokrenuli upravni spor protiv Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, nakon što im je odbijen zahtjev za dostavljanjem kopije koncesionog ugovora sklopljenog sa kineskom kompanijom, te su posumnjali na korupciju.

Međutim, već u samom startu, priča za Buku Damjan Ožegović iz TI BiH, vidio se manjak integriteta i transparentnosti Ministarstva, te je cijeli upravni postupak vrvio od nepravilnosti, a Ministarstvo je na sve načine pokušavalo da osujeti pristup informacijama, te je čak negiralo i pravo na žalbu u upravnom postupku. Zbog toga, TI BiH ima i Preporuku Institucije ombudsmana za zaštitu ljuskih prava, u kojoj se navodi da je Ministarstvo sprovelo postupak na nepravilan i nezakonit način, a u konačnici su bili prinuđeni tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

“Ugovor ovako velike vrijednosti za čijim sadržajem javnost ima povećan interes bi trebao biti javno dostupan u svakom demokratskom društvu, a obrazloženje Ministarstva da izvođač kao treća strana ne dozvoljava javnu objavu ugovora je zaista problematično, jer je Ministarstvo takođe strana potpisnica i to u ime svih građana. Vrijednost ugovora je velika i izvođaču se gradnja umnogome isplati, te je upravo to bio razlog zašto smo tražili da vidimo pod kojim se to uslovima troši javni novac. Javni interes mora imati prednost nad ličnim i privatnim, a tamo gdje nedostaje transparentnosti uvijek postoji sumnja na koruptivne rizike i neke skrivene interese”, jasan je Ožegović.

Iako je od strane predstavnika vlasti u više navrata rečeno da u ugovoru nema ništa sporno, čak je bilo i obećanja da će biti dostupan javnosti, to se do danas nije desilo. Podsjetimo, objavljivanje ugovora je krajem prošle godine najavio čak i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, koji je novinarima rekao da će to učiniti kada to dozvole investitori, jer, kako je naglasio, “oni to u ovom momentu ne dozvoljavaju”.

Ono što je dospjelo u javnost vezano za ovaj autoput jeste da će uključenje na autoput biti u Kuljanima u Banjoj Luci, a da je završetak dionice sjeverno od Prijedora.

Predviđena je gradnja 23 nadvožnjaka, 10 podvožnjaka, devet mostova, sedam vijadukta, jednog prolaza za životinje, jednog obostranog odmarališta. Naplatne kućice biće na tri lokacije, neposredno nakon petlje Kuljani, zatim na čvoru u Omarskoj i na čvoru Prijedor. U okviru čvora Omarska predviđen je prostor za izgradnju Baze za održavanje autoputa.

Investitor je kineska firma preko preduzeća SDHS-CSI BH koje je osnovala u Banjoj Luci.