Cijene goriva u BiH ponovo porasle: Evo gdje je najjeftiniji dizel

Cijene goriva na području Bosne i Hercegovine unazad mjesecima variraju. Nedavno je iznos bio smanjen, međutim, od jutros je ponovo zabilježen skok.

Na osnovu podataka sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela u Sarajevu iznosi od 3,11 KM do 3,31 KM.

Iznos benzina je od 3,01 KM do 3,76 KM, dok se cijene plina kreću od 1,46 KM do 1,71 KM

U Mostaru cijena dizela se kreće od 3,16 KM po litru do 3,26 KM po litru, a cijena benzina super 95 od 2,81 KM po litru do 3,11 KM po litru.

Cijena plina je od 1,56 KM do 1,81 KM po litru.

U Tuzli se cijena dizela kreće od 3,16 KM po litru do 3,31 KM po litru. Prije dvije sedmice najniža zabilježena cijena dizela u Tuzli iznosila je 3,11 KM po litru.

Benzin super 95 se u Tuzli prodaje po cijenama od 2,81 KM po litru do 3,11 KM po litru. Ova cijena je nešto niža u odnosu na onu od prije dvije sedmice kada se benzin prodovao od 2,86 KM po litru do 3,46 KM po litru. Cijena plina je od 1,46 KM do 1,76 KM po litru.

Iznos dizela po litru u Bihaću je od 3,11 KM do 3,31 KM. Benzin je od 3,01 KM do 3,71 KM, dok je iznos plina od1,41 KM do 1,66 KM.