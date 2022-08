Danas i za vikend u BiH znatno toplije vrijeme, ali sa povremenim pljuskovima

Ljeto se, sudeći prema najavljenim temperaturama zraka, ponovo vraća u Bosnu i Hercegovinu nakon perioda nešto hladnijeg vremena, međutim, očekuje se da će ono i dalje biti nestabilno uz povremene pljuskove.

Tako će danas i za vikend biti pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka koje će se kretati i iznad 30 stepeni Celzija.

Također, u pojedinim dijelovima zemlje danas može doći i do povremenih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom.

Vjetar slab, u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnja temperatura će iznositi od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 31, na jugu do 35 stepeni.

Za dane vikenda temperatura će dostizati i do 35 stepeni.

U subotu se na na sjeverozapadu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 35 stepeni Celzija.

U nedhelju će preovladavati sunčano vrijeme uz naoblačenje poslijepidne koje će biti praćeno pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepeni Celzija, navedeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ BiH).