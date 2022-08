Jesenji dani će još potrajati, sunčano i toplije vrijeme od naredne sedmice

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu zemlje do 24 stepen

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme. U Bosni se u prijepodnevnim satima i sredinom dana očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. U Hercegovini, lokalni pljuskovi u poslijepodnevnim satima.

Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu zemlje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28, na jugu do 33 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Meteorolozi za četvrtak najavljuju sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu do 33 stepena.

U petak, 12. augusta u Bosni i Hercegovini će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine, sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

U subotu će u Bosni biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Lokalni pljuskovi se očekuju poslije podne.

Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni

U nedjelju će u Bosni također biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake. U Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne razvedravanje.

Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni.

DUGOROČNA PROGNOZA

Narednih desetak dana u Bosni i Hercegovini prognozira se promjenljivo vrijeme s čestim padavinama i temperaturama nižim od prosječnih za ovo doba godine.

Do 18. augusta, očekivane vrijednosti jutarnjih temperatura zraka su od 10 do 15 u Bosni, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusovih, a najviše dnevne uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36.

Od 18. do 23. augusta očekuje se stabilnije vrijeme bez kiše uz blagi porast temperatura zraka.