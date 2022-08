Meteorolozi i za danas najavili pljuskove i grmljavinu

Jutros je u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno vedro. Kiša je zabilježena na sjeverozapadu Bosne.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 8; Ivan-sedlo 14; Bugojno, Jajce 15; Drvar, Livno, Sarajevo 16; Bihać, Sanski Most, Tuzla 17; Gradačac, Zenica 18; Grude 21; Mostar 24; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 937 hPa, za 6 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Objavljena prognoza do petka:

U utorak 23.08.2022.,. pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalno jačim pljuskovima. Poslije podne u Hercegovini je moguća grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 °C.

U srijedu 24.08.2022.,. u Bosni pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno slab pljusak se očekuje poslije podne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 31 °C.

U četvrtak 25.08.2022.,. u Bosni pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabim i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne, što može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 33 °C.

U petak 26.08.2022.,. u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne porast naoblake u Bosni može usloviti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.