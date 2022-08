Meteorolozi najavili razvredravanje u cijeloj BiH, a za vikend novu promjenu vremena

Jutros je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano, u ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 9; Ivan-sedlo 14; Bugojno, Livno 15; Jajce, Sarajevo, Zenica 16; Drvar, Tuzla 17; Gradačac 18; Bihać, Sanski Most 19; Mostar 24; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 943 hPa, na normali je i lagano raste.

Objavljena je prognoza do ponedjeljka:

U petak 26.08.2022., pretežno sunčano. Poslije podne porast naoblake može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 31, na jugu do 35 °C.

U subotu 27.08.2022., na sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 35 °C.

U nedjelju 28.08.2022., pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne, praćeno pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 °C.

U ponedjeljak 29.08.2022., pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne smanjenje naoblake u Krajini, a do kraja dana u Posavini i Hercegovini. U jutarnjim satima kiša se očekuje u sjevernim područjima Bosne, a u ostatku dana u Bosni sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 29, na jugu do 33 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.