Ovo su nove cijene goriva na pumpama u FBiH, dizel ponovo “skočio”

Prema podacima sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, cijene dizela su na pojedinim pumpama “skočile” za 10 feninga, dok je benzin skoro pa iste cijene kao prošle sedmice.

Na pojedinim pumpama je i jeftiniji.

Litar dizela danas u Sarajevu košta od 3,16 do 3,46 KM po litru, a prošle sedmice cijena se kretala od od 3,01 do 3,31 KM. Cijene benzina se kreću od 2,81 do 3,01 KM po litri i maksimalna cijena je niža za 10 feninga.

U Mostaru minimalna cijena dizela je 3,11 KM za litar i viša je za pet feninga u odnosu na prošlu sedmicu. Maksimalna cijena je 3,46 i viša je za 15 feninga. Cijena benzina je niža za 5 feninga i sada se kreće od 2,76 do 2,96 KM.

U Tuzli cijena dizela se kreće od 3,16 do 3,41 i viša je za 10 feninga, a benzina od 2,81 do 3,11 KM i maksimalna cijena je niža za 5 feninga u odnosu na prošlu sedmicu. U Zenici cijena dizela varira od 3,16 do 3,36 KM, a benzina od 2,86 do 3,06 KM po litri. U Zenici je zabilježen skok minimalne cijene benzina za 5 feninga.