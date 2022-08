Padaju cijene goriva, ali samo u jednom gradu u FBiH dizel košta manje od tri KM

Prema podacima sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, cijene benzina i dizela su proteklih dana u padu.

Iz entititeta RS najavljuju da će se trenutne cijene na benzinskim pumpama zadržati u idućih deset dana. Litar dizela u Sarajevu košta od 3,01 do 3,21 KM. Cijene benzina su u padu i kreću se od 2,81 do 3,31 KM po litri. U Mostaru minimalna cijena dizela je ista i iznosi 3,06 KM za litar. Cijena benzina se kreće od 2,81 do 3,11 KM. U Tuzli cijena dizela se kreće od 3,11 do 3,26 KM po litri, a benzina od 2,81 do 3,41 KM. U Zenici cijena dizela varira od 3,06 do 3,21 KM, a benzina od 2,81 do 3,06 KM po litri.

Iako je na mnogim pumpama u Federaciji cijela dizela iznad tri marke, prema podacima sa aplikacije, jedino je u Čapljini 2,96 KM po litri. Trenutne cijene na benzinskim pumpama zadržat će se u idućih deset dana, a tek nakon toga moguće su nove korekcije, rekao je predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima RS Dragan Trišić. On je naglasio da je za litar benzina trenutno košta oko 2,80 maraka, a dizela oko tri marke. – Mislim da te cijene ostaju na snazi još deset dana i tek nakon toga moći ću dati prognozu hoće li gorivo i dalje pojeftiniti naveo je Trišić za Glas Srpske.

Cijene nafte spustile su se u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 92 dolara, pritisnute strahom od globalne recesije koja bi oslabila potražnju, prenosi agencija Hina pozivajući se na Reuters. Na londonskom je tržištu cijena barela bila niža za 37 centi nego na prethodnom zatvaranju i iznosila je 91,97 dolara. Jučer je zaključila trgovinu u minusu 2,76 dolara. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po gotovo nepromijenjenoj cijeni, od 86,44 dolara. Jučer je zaključila trgovinu u minusu 2,88 dolara.