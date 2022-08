Prognoza za naredne dane: Najavljene obilne padavine, od ponedjeljka sunčanije

Jutarnja temperatura danas od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u istočnim, jugoistočnim područjima Bosne i u većem dijelu Hercegovine. U večernjim satima kiša i pljuskovi, lokalno intenzivniji, očekuju se većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab uglavnon sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena.

U subotu će biti nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen.

U ponedjeljak će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33 stepena.