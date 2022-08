Spremite kišobrane, očekuje nas promjena vremena: Evo kakva je prognoza i za dane vikenda

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za danas. Jutros su lokalni pljuskovi registrovani na sjeveru Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Sokolac 16; Bjelašnica, Bugojno, Drvar i Srebrenica 18; Ivan-sedlo i Zenica 19; Livno i Sanski Most 20; Bihać, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 21; Prijedor 22; Banja Luka, Doboj i Grude 23; Gradačac 24; Bijeljina i Mostar 25°C.

Danas će jače naoblačenje usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Izgledno je i jače grmljavinsko nevrijeme u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32°C.

U Sarajevu djelomično vedro. U poslijepodnevnim i večernjim satima je moguć pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31°C.

U subotu 20.08.2022., nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33 °C.

U nedjelju 21.08.2022., u Bosni pretežno oblačno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Intenzivnije padavine se očekuju u sjeveroistočnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. U Hercegovini jutro sunčano uz postepeno naoblačenje. Kiša i pljuskovi se očekuju poslije podne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 31 °C.

U ponedjeljak 22.08.2022., pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Bosni. U Hercegovini lokalni pljuskovi se očekuju poslije podne. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.