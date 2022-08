U Donjecku počelu suđenju Hrvatu koji se borio na strani Ukrajinaca

Sud u odmetnutoj ukrajinskoj regiji započeo je 15. augusta suđenje protiv Prebega, Šveđanina Mathiasa Gustavssona te Britanaca Johna Hardinga, Andrewa Hilla i Dylana Healyja

Hrvat Vjekoslav Prebeg izjasnio se pred sudom u Doneckoj Narodnoj Republici da nije kriv, a vlasti te samoproglašene republike pod ruskim patronatom optužuju ga da je kao ukrajinski plaćenik sudjelovao u rušenju vlasti te mu prijeti smrtna kazna.

“Izjavio je da su njegove dužnosti na bojnom polju bile ograničene na praćenje neprijateljskih položaja i da nije sudjelovao u oružanim sukobima protiv ruskih snaga. Posljednji put je pucao prije početka rata u Ukrajini, navode ruski mediji koji su mogli pratiti suđenje”, prenijela je Hina pisanje slovenske novinske agencije STA.

Gustavsson, Prebeg i Harding optuženi su za pokušaj “nasilnog preuzimanja vlasti ili nasilnog zadržavanja vlasti” te za “sudjelovanje u vojnom sukobu ili vojnim djelovanjima kao plaćenici”, navodi ruska Izvestija.

Russia has put another 5 foreigners in 🇺🇦 on trial in a kangaroo court.



3 risk the death penalty for “participation in hostilities and training for the violent seizure of power”.



🇬🇧 – Dylan Healy

🇬🇧 – John Hardin

🇬🇧 – Andrew Hill

🇭🇷 – Vjekoslav Prebeg

🇸🇪 – Matthias Gustavsson pic.twitter.com/Xd0jSx6Q2r