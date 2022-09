Cijene struje do kraja godine iste, od 1.1. moguće poskupljenje

Električna energija u ovoj godini neće poskupjeti za domaćinstva, ali, prema mišljenju stručnjaka, veća cijena je neminovna nakon prvog januara, jer su tržišne cijene energenata sve veće. Međutim, smatraju da će, i u tom slučaju, cijena za domaćinstva biti veća tek nekoliko posto, dok se za gospodarstvo može očekivati znatno veći rast.

Iz elektroprivreda u Bosni i Hercegovini već mjesecima tvrde da do poskupljenja struje neće doći u ovoj godini, iako za to ima osnova. Mnogi vjeruju da su tome razlog predstojeći izbori i kupovina socijalnog mira, te da će poskupljenje doći nakon izbora. Nedavno su u Elektroprivredi Republike Srpske naveli da su cijene struje na tržištu podivljale. “Cijene struje su na početku godine bile 250 eura, evo danas su već 620 eura, a već se projektira da će u prvom kvartalu, januar-februara-mart, cijene biti 950 eura, to je već Francuska izbacila na burzama. To znači da će doći do energetskog kolapsa i da će struje neće biti za kupiti”, izjavio je direktor EP RS Luka Petrović. Stručnjaci ocjenjuju da je rast cijena struje neminovan, ali i tržišno opravdan, prenosi BHRT.

“Od par postotaka, od pet do 10 posto, ali što se tiče gospodarstva, tu su već tržišna pravila koja djeluju i van Bosne i Hercegovine. Vidimo da su i manjkovi energije, da je velika potražnja, sve vodi ka tome da bi električna energija trebala poskupjeti, jer u zadnjih 20 godina za domaćinstva moramo priznati da su socijalne cijene električne energije”, smatra stručnjak za energetiku Nihad Harbaš. Primjera radi, Banja Luku već sad očekuje neizvjesna jesen, jer su cijene peleta i drvne sječke porasle toliko da su već stigla obavještenja za stambene zgrade koje imaju vlastite kotlovnice da će računi u sezoni biti veći za 150 posto.

To je dovelo do toga da se oko 3.500 stanova odjavilo sa ovog grijanja i priključilo na struju, što će sad napraviti problem za elektromrežu, koja taj teret neće moći podnijeti. “Možemo se sami sjetiti što je bilo nekad u vrijeme rata kada dođe električna energija, pa svi istovremeno uključe aparate za kućanstvo, dođe do iskakakanja u trafo-stanicama i do havarije”, mišljenja je glasnogovornik Elektrokrajine Banja Luka Predrag Klincov. Što se tiče cijene plina, stručnjaci ističu da bi od prvog listopada ona trebala ostati na sadašnjem nivou ili da će se procentualno nešto malo povećati, ali za sada možemo očekivati mirnu jesen, osim ukoliko EU ograniči cijenu ruskog plina i dođe do potpune obustave isporuke.

“Na stolu je još uvijek onaj ugovor koji se veže za burze. Ako bi došlo do promjene ugovora i ovoga što EU najavljuje, u tom slučaju bi cijene bile takve da ne znam ko bi to onda mogao platiti, ali to je, kažem, jedan crni scenarij koji za sada nije izvjestan”, navodi stručnjak za energetiku Almir Bečarević. Nadležni već sad pozivaju da se vrše uštede potrošnje, jer – bar što se tiče struje – neizvjesno je kakva će biti zima i koliki će biti obim proizvodnje. –