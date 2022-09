Danas oblačno vrijeme s kišom, od sutra kreće sunčani period

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Prije podne padavine ponegdje na zapadu i sjeverozapadu Bosne i na sjeveru Hercegovine, a poslije podne u većem dijelu naše zemlje.

Vjetar slab u Bosni uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 26, na jugu do 30 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi se očekuju uglavnom poslije podne. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 23 celzija.

U ponedjeljak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskom naoblakom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 stepena.

U utorak također sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 32 celzija.

U srijedu se također očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena.