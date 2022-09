Meteorolozi najavili tople i sunčane dane, temperature rastu do 32 stepena

Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne prijepodne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake poslije podne

U Bosni je jutros umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, a u Hercegovini pretežno vedro.

Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne prijepodne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake poslije podne. U ostatku zemlje sunčano. Vjetar slab sjeveni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu do 32 stepena.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne se očekuje smanjenje oblačnost. Dnevna temperatura oko 24 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U utorak sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 °C.

U srijedu također sunčano. Tokom dana u Bosni postepen porast naoblake, što može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Padavine se, uglavnom, očekuju na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 °C.

U četvrtak će bitiprije podne u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. U večernjim satima pljuskovi sa grmljavinom se očekuje u Hercegovini, na jugozapadu i krajnjem sjeveru Bosne. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 26 do 32 °C.

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.