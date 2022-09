Na Bjelašnici jutros 5 stepeni, u Neumu 21: Meteorolozi otkrili i kakvo će vrijeme biti za vikend

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 5 stepeni, Ivan-sedlo 11, Zenica 12, Bihać, Jajce, Sanski Most i Tuzla 13, Bugojno, Drvar i Sarajevo 14, Livno 15, Gradačac i Grude 16, Mostar 17, Neum 21 stepen. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 931 milibar, za 10 milibara je niži od normalnog i sporo se mijenja.

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne se očekuju pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.

Petak: Pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena.

Subota: Jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 19, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni.

Nedjelja: Sunčano uz postupno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima, mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 17, a najviša dnevna od 16 do 23 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.