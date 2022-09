Na snazi zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mijenja u vezi sa glasanjem

Dan kasnije, u subotu od sedam sati počinje izborna šutnja i traje do nedjelje do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini

Povodom održavanja općih izbora, u nedjelju, 2. oktobra na teritoriji Bosne i Hercegovine jutros u sedam sati na snagu je stupila zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mijenja u vezi sa glasanjem i izborima i mjera zabrane važi do zatvaranja biračkih mjesta, piše BHRT.

Ove odredbe precizirane su Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i za prekršioce su predviđene sankcije.

“U periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta zabranjeno je objavljivati rezultate istraživanja javnog mijenja u vezi s glasanjem i izborima”, propisano je članom 16.10 Izbornog zakona BiH koji se odnosi na poglavlje Mediji u izbornoj kampanji, a što je definirano i Pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od raspisivanja izbora do dana održavanja izbora.

Dan kasnije, u subotu od sedam sati počinje izborna šutnja i traje do nedjelje do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini.

Centralna izborna komisija BiH upozorava da je u tom periodu političkim subjektima zabranjeno učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

“U toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji Bosne i Hercegovine neće biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju”, jasno je propisano odredbama člana 16.11 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Zabranjena je i svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.