Narednih dana i dalje kišovito i tmurno, od ponedjeljka ponovo sunčano i toplije

Sunčano će biti i u subotu, ali od ponedjeljka se očekuje stabilnije vrijeme

Pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. U poslijepodnevnim satima postepeno smanjenje oblačnosti.

Oblačno vrijeme najduže će se zadržati u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20°C, na jugu zemlje od 24 do 28°C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 16°C.

U subotu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Porast naoblake u drugom dijelu poslijepodneva. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab u većem dijelu Bosne istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 27, na jugu do 30 °C.

U nedjelju će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Više padavina poslije podne. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 27 °C.

U ponedjeljak se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskom naoblakom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 31 °C.

U utorak također sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 25 do 31 °C.