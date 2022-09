Niz se nastavlja – 11 godina u borbi protiv ilegalnih deponija otpada!

U srijedu, 14.09.2022. godine u prostorijama Doma književnosti Tuzli, održana je press-konferencija povodom najave jedanaeste terenske volonterske akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada, koja će biti realizovana na području Grada Tuzla u petak, 16. septembra. U pitanju je najveća volonterska akcija u historiji naše zemlje, posvećena prvenstveno čišćenju što više ilegalnih deponija otpada u jednom danu, ali i čišćenju zelenih površina i drugih prirodnih vrijednosti.

Projekat „Let's Do It Tuzla“ i terenske akcije koje se provode pod njegovim okriljem, sastavni su dio globalnog pokreta „World Cleanup Day“, u kojem je u dosadašnjim ekološkim akcijama učešće uzelo preko 35 miliona volontera iz 180 zemalja svijeta. Tako se Tuzla pridružila najvećem ekološkom volonterskom pokretu u svijetu, ujedinjenom u jednoj misiji – čišća i ljepša okolina za sve nas!

Prošlogodišnja akcija isticala se po tome što je njom obilježeno 10 godina rada projekta. Ova akcija je samo dokaz da se misija nastavlja i da se sigurnim koracima nastavlja kretati ka idućim. Izazovno, naizgled nemoguće, ovi mladi ljudi ruše barijere i svake godine teže ka što većim brojevima – kako očišćenog otpada, tako i broja volontera. Odziv svake godine biva sve veći, pa tako i ove godine očekuje se i još veći broj proijvljenih volontera. Poziv za učestvovanje otvoren je za sve zainteresovane, društveno odgovorne, građane/ke koji žele podržati akciju kroz direktno učešće u planiranim aktivnostima.

Ove godine, lokaliteti su podijeljeni na sljedeći način: Tuzla Ilinčica – čisti se ukupno četiri lokaliteta na izletištu „Ilinčica“, Tuzla Centar – čisti se cjelokupan pojas šetališta „Slana Banja“, a nakon toga parking kod TC „Merkator“ i parking kod Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Tuzla Zapad – čisti se park iza RGGF-a, put uz rijeku Jalu u naselju „Irac“, most kod bivše Livnice, plato glavne željezničke stanice, park iza Direkcije rudnika “Kreka“, te park „Husinskih rudara“. Pored gore pomenutih lokacija, ovogodišnjom akcijom bit će obuhvaćene i sljedeće mjesne zajednice: Brčanska Malta, Slavinovići, Slatina, Solina, Breške, Dokanj, Lipnica, Mramor, Kreka, Gornja Tuzla, Husino i Kiseljak. Za sve volontere, učesnike terenskih aktivnosti, osigurane su vreće, rukavice i osvježenje.

„Ovogodišnja terenska akcija će biti proširena na lokalitete širom Grada Tuzla i na tome smo neizmjerno zahvalni prvenstveno našim ekološki osviještenim partnerima, volonterima, učenicima osnovnih i srednjih škola i aktivistima nevladinih organizacija koji će zajedno s nama očistiti naš grad. Zahvaljujući vrijednom radu našeg tima volontera, sve pripreme su izvršene, s toga se nadamo da će u petak Tuzla biti očišćena od otpada koji se nalazi u našoj prirodnoj sredini“, rekla je Kanita Salihović, menadžer projekta „Let's do it Tuzla“.

Organizacioni odbor projekta „Let's Do It Tuzla“ pozvao je sve građane da prijave ilegalnu deponiju otpada, odnosno područje zagađeno ilegalno deponovanim otpadom, koje predstavlja potencijalnu lokaciju koja bi bila uvršena u ovogodišnji plan čišćenja. Također, prije same akcije čišćenja, članovi ovog projekta obilazili su područje grada Tuzla, kako bi fotografisali mjesta na kojima uoče neprikladno odložen otpad, da bi se imao što bolji uvid u stanje na terenu.

„Uspješnost realizacije terenskih aktivnosti čišćenja proteklih godina podstakao nas je da i ovaj septembar bude u znaku čišćenja. Bitno je napomenuti da su angažovane sve relevantne nadležne službe s ciljem osiguranja bezbijednosti naših volontera prilikom čišćenja ilegalnih deponija otpada i zelenih površina. U ovom trenutku možemo potvrditi da će u akciji čišćenja učešće uzeti gotovo devet stotina volontera, svih starosnih skupina“, izjavio je Tarik Osmanović kooridnator terenske akcije čišćenja „Let's Do It Tuzla“.

Zahvaljujući podršci kompanije “Eko život”, ovlaštenog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom i zlatnog partnera projekta, u okviru ove akcije omogućeno je prikupljanje ambalažnog otpada, koji će biti upućen u proces reciklaže te time dobiti novu vrijednost.

„Eko život d.o.o. Tuzla je ovogodišnji generalni partner Lets Do It Tuzla timu i prijatelji smo svih akcija koje sprovode. Naš primarni cilj jeste da se što više ambalaže i ambalažnog otpada prikupi i adekvatno zbrine. Drago nam je kada mladi ljudi imaju lijepe ideje i jaku volju da rade na zaštiti i očuvanju okoliša. Nastojimo podržati ovako bitne i uspješne akcije i zadovoljni smo kada i mi sami kao operater za ambalažu i ambalažni otpad možemo doprinijeti u očuvanju okoliša. Želim naglasiti da će otpad koji se sakupi za vrijeme terenskih akcija biti propisno i adekvatno zbrinut uz pomoć naših sakupljača.“, izjavila je Edisa Bajramović, predstavnica kompanije „Eko život“ d.o.o. Tuzla.

NLB Banka d.d. Sarajevo, dugogodišnji partner aktivnosti projekta „Let's Do It Tuzla“ i ove godine je iskazala svoju izrazitu brigu za zaštitu životne sredine i okoliša, kao i društvenu odgovornost.

„Kao što se to navodi i u našoj viziji i misiji, ovaj region je naš dom, a mi volimo svoj dom i pored toga što brinemo o finansijskim potrebama naših klijenata, također želimo doprinijeti kvalitetu života u našem regionu. Na našem putu ka održivosti vodimo računa o životnoj sredini, a to potvrđujemo i podrškom ideja poput aktivnosti ”Let's do it Tuzla“. Našu inicijativu nastavljamo i u budućnosti kako bi doprinijeli boljem kvalitetu života naše zajednice“, izjavila je Eldina Kurt, direktorica poslovnice Sjenjak, NLB Banka d.d. Sarajevo.

Lukavac Cement d.o.o, koji se zalaže za bolju životnu sredinu i čišći okoliš, dugi niz godina prati i podržava rad, misiju i viziju projekta „Let’s Do It Tuzla“. Ni ove godine njihova podrška nije izostala.

“Lukavac Cement kao zlatni partner i dugodišnji prijatelj „Let’s Do It Tuzla“ projekta je uvijek prisutan da da svaku vrstu potpore u svim akcijama zaštite našeg okoliša, čišćenja divljih deponija. Inicijative ovih mladih ljudi su za svaku pohvalu i iskreno se nadamo da će naša saradnja trajati još niz godina na obostrano zadovoljstvo.” – istakla je Arijana Moranjkić, menadžer za strategiju i projekte iz Lukavac Cementa.

Važnost relizacije ovog projekta prepoznala je i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dajući na taj način svoj doprinos očuvanju prirode i podizanju ekološke svijesti kod svih struktura stanovništva.

„Drago nam je da smo već četvrtu godinu dio pokreta Let's Do It Tuzla, obzirom da zaštita okoliša predstavlja jedan od najvećih izazova današnjice. Visok nivo zagađena zraka, ograničeni kapaciteti za upravljenjem vodama i otpadom i drugi okolišni problemi zajedno se kombinuju tako da Bosna i Hercegovina ima jedan od najgorih učinaka u pogledu zaštite okoliša u Evropi. Ovom prilikom želimo da pohvalimo napore Let's Do It Tuzla tima u stvaranju grada ugodnijim i sigurnijim za život“. Izjavila je Dragica Karadžin, službenik Odjela za ljudska prava Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Stanje izazvano virusom COVID-19 je u prethodne dvije godine onemogućilo organizaciju tradicionalnog centralnog okuplanja svih volontera, ali ove godine ponovo se svi volonteri/učesnici akcije okupljaju na jednom mjestu. Okupljanje volontera bit će održano na platou Trga Slobode u vremenskom periodu od 09h do 09:30h, nakon čega će u pratnji organizatora učesnici biti upućeni na lokacije koje će se čistiti, dok će akcije u mjesnim zajednicama biti realizovane po drugačijem rasporedu. Više informacija o mjestima okupljanja i drugim tehničko-logističkim informacijama možete pronaći na web stranici www.tuzla.letsdoit.ba, kao i Facebook i Instagram stranici „Let's Do It Tuzla“ u narednim danima. Organizatori naglašavaju da svi volonteri u ovoj terenskoj akciji učestvuju na sopstvenu odgovornost, zbog čega se preporučuje striktno praćenje instrukcija koje će dobiti od ovlaštenih lica na terenu.

Pojedinačne registracije moguće su sve do samog dana akcije, putem web stranice www.tuzla.letsdoit.ba, te putem maila tuzla@letsdoit.ba.