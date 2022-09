Nurkić: Igramo za građane BiH, a ne za političare, nismo došli u Njemačku da se obogatimo

Jusuf Nurkić, NBA zvijezda u košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, uoči utakmice s Francuskom na Eurobasketu 2022 odvojio je nekoliko minuta za tamošnje medije.

Francuzi podsjećaju da su Zmajevi u Njemačkoj, uprkos velikim problemima tokom priprema, počevši od hotelskih soba, nedostatka novca za karte, avioprijevozu u ekonomskoj klasi za divove više od 2,10 metara, došli do jedne od najvećih pobjeda u historiji bh. košarke, a to je trijumf nad Slovencima, aktuelnim evropskim prvacima.

– Inspirativno ih je gledati kako igraju – rekao je Rudy Gobert, jedan od najboljih francuskih košarkaša uoči nove velike bitke pod košem s Jusufom Nurkićem.

Nurkić je stao pred mikrofone francuskih novinara i otvorio dušu:

– Naša pripreme su bile paklene. Zamislite da reprezentacija Francuske nema hotel ili hranu za svoje igrače. Ne mogu pronaći pravu riječ za takvu situaciju. Čim smo na terenu, više ne razmišljamo o tome. Za mladu reprezentaciju kao što je naša, rezultati na Evropskom prvenstvu će biti od velike koristi – počeo je Nurkić.

– Zaista se teško naći u takvoj situaciji. Za većinu igrača možda je normalno biti u tako nestabilnom okruženju, ali za mene, kao dugogodišnjeg NBA igrača, zapravo nije. To je ono što pokušavam kazati građanima BiH. To nije normalno. Mi bismo trebali bitnuti samo da li smo odigrali dobro ili loše. Nadam se da će se to jednog dana promijeniti – nastavlja centar Portlanda.

Na pitanje mogu li rezultati BiH na Eurobasketu promijeniti odnos države prema sportu, Nurkić je odgovorio:

– Naravno, igramo da imamo bolje uvjete za trening, bolju dvoranu i tako dalje. Ali mi igramo za građane, ne za političare ili takve ljude. Stvarno ne igramo za njih. Mogli ste vidjeti šta je pobjeda protiv Slovenije značila za državu. Značila je puno. Kada to vidimo, pokušavamo svoj ponos i ego ostaviti po strani kako bismo bili najbolji mogući tim.

Da li bi Eurobasket mogao promijeniti viziju političara?

– Rat nije promijenio njihovu viziju, kao ni pandemija. Mislim da je čak ni zlatna medalja ne bi promijenila i to je stvarnost već 30 godina – kazao je Nurkić uz napomenu da je cilj košarkaša BiH dati nešto pozitivno državi i omogućiti građanima da na jedan dan zaborave na svakodnevne političke teme.

Slavlje nakon pobjede protiv Slovenije s navijačima u Kolnu još dugo će se pamtiti.

– Sve utakmice ovdje su više od košarke. Nismo došli zaraditi novac. Nisam došao obogatiti se, kao ni mojih 11 saigrača. Nama je bitno da predstavljamo svoj narod i to sam rekao saigračima prije početka. Ako i izgubimo, moramo barem izgledati kao tim. Ne želimo čuti da ljudi govore kako se nismo borili i igrali jako. I mislim da to ne može niko reći za nas. To je naš cilj – rekao je Nurkić.

Šta Nurkić očekuje od meča s Francuskom, koju je BiH krajem augusta srušila u Skenderiji?

– Sada znate da to nije bio sretan dan. Zaslužili smo pobjedu. Ova utakmica će biti drugačija. Oni poznaju nas, mi poznajemo njih i više se nema šta skrivati. Očekujem sjajan meč, Francuska ima izvrsne i jako dobre igrače. Za nas je Francuska velika država, imamo samo 3,5 miliona stanovnika. Jedno je sigurno, igrat ćemo jako i bit ćemo spremni – zaključio je Nurkić.

Meč između BiH i Francuske igra se danas od 14.30 sati u Kolnu. Eventualnom pobjedom Zmajevi bi izborili nokaut fazu Eurobasketa. Francuska je to već učinila, kao Njemačka i Slovenija. Za jedno preostalo mjesto za narednu fazu iz grupe B bore se BiH i Litvanija.