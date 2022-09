Objavljena prognoza do nedjelje – evo kad nam stižu kiša, pljuskovi i grmljavina

Jutros je u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama centralne i istočne Bosne ima magle.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Drvar, Ivan-sedlo, Jajce, Livno 13; Sanski Most, Široki Brijeg, Zenica 14; Bihać, Sarajevo, Tuzla 15; Gradačac 18; Mostar 20; Neum 22; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, na normali je i lagano opada.

U četvrtak jutro u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne slaba lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na jugozapadu Bosne. U kasnim večernjim satima pljuskovi s grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na jugozapadu i krajnjem sjeveru Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 27 do 33 °C.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i intenzivnije padavine. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28 °C.

U subotu umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 27, na jugu do 30 °C.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 19, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.