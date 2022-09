Prognoza vremena:S ljetom smo završili, evo šta nas čeka narednih dana

U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne se očekuje kiša. Vjetar slab promjenljivog smjera

U Bosni se danas očekuje oblačno vrijeme sa kišom. Tokom poslijepodneva prestanak padavina i razvedravanje u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne.

U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne se očekuje kiša. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 12 do 18, na jugu 22 stepena Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje poslijepodne. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 16 stepeni.

U utorak pretežno pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove jutro i dio prijepodneva sa maglom ili niskim oblacima. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 23 stepena.

U srijedu će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena.

U četvrtak će biti u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U Heregovini sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 22 stepena.

U petak će u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Heregovini sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 23 stepena.