Stižu pljuskovi, grmljavina, snijeg u najavi

Jutros je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 10 stupnjeva, Široki Brijeg i Sokolac 14, Ivan-sedlo i Zenica 16, Drvar, Grude i Tuzla 17, Bugojno, Mostar i Prijedor 18, Jajce i Trebinje 19, Banja Luka, Bijeljina, Livno i Zvornik 20, Gradačac 21, Sarajevo-Bjelave i Srebrenica 22, Bihać i Sanski Most 23, Neum 25 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 940 milibara, za 3 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U noći na petak jači pljuskovi i grmljavina se očekuju u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar umjerene jačine, u Bosni povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27 stepena.

Objavljena je prognoza do nedjelje, kada je i najavljen snijeg:

ZA 16.09.2020 (Patak), pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini se očekuju obilniji pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine uglavnom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 stepeni.

ZA 17.09.2020 (Subota), oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20, na jugu zemlje do 26 stepeni.

ZA 18.09.2020 (Nedjelja), pretežno oblačno prije podne uz prolaznu kišu u jutarnjim satima. Na vrhovima planinama može padati snijeg. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu zemlje do 24 stepena, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.