Stižu pljuskovi s grmljavinom u cijeloj BiH: Već u petak slijedi drastičan pad temperature

Jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama ima magle.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica, Sokolac 10; Drvar 12; Ivan-sedlo 13; Bugojno, Jajce, Livno i Široki Brijeg 14; Sanski Most i Sarajevo 16; Prijedor, Tuzla i Zenica 17; Banja Luka, Doboj, Trebinje i Zvornik 18; Bihać, Bijeljina, Gradačac i Mostar 20°C.

Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Dio prijepodneva po kotlinama će biti magle. U večernjim satima se očekuje jače naoblačenje koje će tokom noći na petak usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jače grmljavinsko nevrijeme je izgledno u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33°C.

U Sarajevu pretežno sunčano. Krajem dana se očekuje naoblačenje. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30°C.

U petak 09.09.2022., pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i intenzivnije padavine. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28 °C.

U subotu 10.09.2022., umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 27, na jugu do 30 °C.

U nedjelju 11.09.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 19, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C, navodi se prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).