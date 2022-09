Sve hladnije u cijeloj BiH. Objavljena prognoza do petka

Jutros je u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Kiša se zabilježena u sjevernim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica, Sokolac 1; Bugojno, Jajce 4; Drvar, Ivan-sedlo, Livno, Srebrenica, Zenica 5; Grude, Sarajevo, Široki Brijeg, Tuzla 6; Sanski Most 7; Doboj, Prijedor, Zvornik 8; Banja Luka, Bijeljina 9; Gradačac, Trebinje 10; Mostar 11; Neum 15; Bihać 16 stepeni; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 939 hPa, za 6 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Tokom poslijepodneva prestanak padavina i razvedravanje u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne se očekuje kiša. Vjetar slab do umjeren, u većem dijelu zemlje, jugozapadni. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu 23 °C.

U Sarajevu nakon sunčanog jutra, postepeno naoblačenje. Kiša se očekuje poslije podne. Dnevna temperatura oko 16 °C.

Objavljena je prognoza do petka:

U utorak 20.09.2022., pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove jutro i dio prijepodneva sa maglom ili niskim oblacima. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 23 °C.

U srijedu 21.09.2022., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 °C.

U četvrtak 22.09.2022., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U Heregovini sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 22 °C.

U petak 23.09.2022., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Heregovini sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 23 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.