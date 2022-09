Svi radnici u FBiH očekuju po 1.080 KM pomoći od poslodavaca, do sada ih je neznatan broj dobio

Neznatnom broju radnika u Federaciji BiH do sada je isplaćeno po 1.080 KM pomoći usljed inflacije, kao preporuka Vlade Federacije BiH, rekao je za Faktor Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.

Poslodavci u Federaciji imaju rok, a prema Uredbi Vlade Federacije BiH, da do kraja godine, ukoliko su u mogućnosti, isplate po 1.080 KM pomoći radnicima kao odgovor na inflaciju.

“Rezigniran sam, ljut, bijesan”

Privatnici su ogorčeni zbog nemogućnosti da novac isplate u ratama.

– Ja sam rezigniran, vrlo ljut, bijesan. Ne znam definirati taj svoj osjećaj jer su ljudi napravili to za sebe, za svoje državne službe i javne ustanove pred izbore, taman da im isplate još hiljadu KM. Dakle, ne može niti jedna privatna firma u komadu to isplatiti čak ni do Nove godine. Znali smo da će odgovor Federalnog ministarstva biti da ne može na rate.

Situacija je takva kod nas u privredi u Bosni i Hercegovini da je ovo katastrofa, da ovo ide sve gore i gore, uopće u ekonomiji, u državi. Jako mali broj subjekata će moći nešto isplatiti od preporučene pomoći – govori nam Edin Ibrahimpašić, generalni direktor Bihaćke pivovare.

Kaže kako će i sam vidjeti da li će radnicima moći isplatiti nešto od novčane pomoći koju je preporučila Vlada FBiH.

– Govorili smo i o tome da ne može neko ko je prije dva mjeseca počeo raditi primiti istu cifru, mada je i on u tegobama, kao neko ko radi 30 ili 35 godina, a na šta smo skrenuli pažnju Federalnom ministarstvu finansija, ali… – priča Ibrahimpašić.

Pitali smo da li je upoznat da može isplatiti jednokratnu cifru do 1.080 KM, bilo da je to 100, 300, 400 KM…

“To je jedna velika nepravda”

– Znam ja šta je u Uredbi. To je toliko bezbrazno jer ako recimo radnicima isplatim po 100 KM, poslije ne mogu više ništa jer se od nas isključivo traži jednokratna isplata. To je jedna velika nepravda načinjena realnom sektoru koji puni državni budžet, a svaka druga riječ im je kako treba pomoći realnom sektoru.

Ne znam da li ću moći isplatiti radnicima, koliko, ja samo mogu u grah gledati. Inače imamo probleme, potpuno opravdane zahtjeve ljudi za povećanjem plaća, i šta onda učiniti? Dati tu jednokratnu pomoć ili povećati plaće? – pita se Ibrahimpašić i dodaje:

– Kada spominjete radnicima tu jednokratnu naknadu, njih to ne interesuje. To je sad i više nikad. Njih zanima sistemsko rješenje, hoće li se povećati plaća. A da bi to bilo učinjeno, moraju biti usvojeni zakoni o doprinosima i porezu na dohodak. Nije čudno što javne kompanije isplaćuju. Ne znam da je iko iz realnog sektora isplatio i marku. Možda i postoji, ali ja ne znam.

Do sada je radnicima u Federaciji jednokratna novčana pomoć isplaćena u visini 1.080 KM u JP Pošte, cestama FBiH, dok je BH Telecom isplatio radnicima 70 posto od 1.080 KM.

Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika u FBiH, kaže kako su već tražili od JP Elektroprivreda BiH da im isplati pomoć koja je preporuka Vlade FBiH, a koja je neoporeziva.

“Odluka je nefleksibilna”

– Čekamo odgovor. Spremni smo pregovarati po tom pitanju, ali po svemu sudeći ko dobije čini mi se do kraja ovog mjeseca, i dobio je. Poslodavac je u izuzetno povoljnoj poziciji kada je riječ o Uredbi Vlade FBiH. Znamo da Elektroprivreda još ništa nije isplatila svojim usposlenicima, a oni to očekuju – govori nam Husić.

Razgovarali smo i sa Mersihom Ferhatović-Beširović, predsjednicom Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine, koja nam kaže kako u ovoj branši joj nije poznato da je neko isplatio jednokratnu novčanu pomoć od po 1.080 KM radnicima.

– Koliko je meni poznato, nije niko. Mislim da je jedan od razloga i činjenica da se iznos ne može isplatiti u dijelovima. Na velike kompanije sa više stotina zaposlenika to je značajan iznos i bojim se da ova odluka Vlade FBiH neće biti provedena nigdje osim u javnom sektoru, upravo zato što je vrlo nefleksibilna u smislu obročne isplate, a većina poslodavaca će izabrati da je ne isplati jer ne mora.

Ponovo su radnici u privatnom sektoru uskraćeni i kolateralna šteta, a segregacija radnika javnog i privatnog sektora se nastavlja – riječi su Ferhatović-Beširović.

U obrazovanju još nema isplate pomoći

Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata u BiH, za Faktor kaže da je po 1.080 KM od stupanja na snagu Uredbe Vlade FBiH za pomoć stanovništvu u julu, do danas, isplaćeno malom broju radnika.

– Kada je riječ o isplati 1.080 KM pomoći radnicima, imamo informaciju da je to do sada isplaćeno neznatnom broju radnika u Federaciji BiH. Ako govorimo konkretno o obrazovanju, naš stav je da taj novac zaposlenima treba isplatiti onaj ko je i donio takvu odluku.

Nelogično je očekivati od kantonalnih vlada da iz svojih budžeta isplaćuju obaveze koje im, bez prethodne konsultacije nametne Vlada FBiH. Radi se o klasičnom izbjegavanju odgovornosti za tešku ekonomsku situaciju i bacanje prašine u oči radnicima, te prebacivanje loptice na drugoga – rekao nam je Šatorović dodavši kako u sektoru obrazovanja iz kojeg dolazi još nema isplate pomoći od po 1.080 KM.

