Temperature opet idu preko 30 stepeni u cijeloj BiH, ali uskoro nam dolazi nagla promjena vremena

Jutros je pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama ima magle.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica, Sokolac 8; Drvar, Livno 11; Bugojno, Ivan-sedlo i Široki Brijeg 12; Sanski Most 13; Banja Luka, Bihać, Jajce, Prijedor, Sarajevo, Tuzla i Zenica 14; Zvornik 15; Gradačac 17; Trebinje 18; Mostar 20; Neum 22°C.

Danas pretežno sunčano vrijeme. U Bosni dio prijepodneva po kotlinama će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, na jugu zemlje do 32°C.

U Sarajevu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27°C.

Objavljena je prognoza do petka:

U srijedu 07.09.2022., sunčano. Tokom dana u Bosni postepen porast naoblake, što može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Padavine se, uglavnom, očekuju na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 °C.

U četvrtak 08.09.2022., prije podne u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. U večernjim satima pljuskovi sa grmljavinom se očekuje u Hercegovini, na jugozapadu i krajnjem sjeveru Bosne. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 26 do 32 °C.

U petak 09.09.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.