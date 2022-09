U centralnim i istočnim područjima Bosne veći dio prijepodneva očekuje se pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, a u ostatku dana postepeno ravedravanje. Poslije podne lokalno slab pljusak je moguć na sjeveroistoku Bosne. U ostatku zemlje pretežno sunčano.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 29 stepeni.