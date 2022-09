U Tuzli održana projekcija dokumentarnog filma “Kapija ‘95”: ‘Negiranje zločina i genocida jeste najava novog zločina’

U Narodnom pozorištu Tuzla danas je tačno u podne održana projekcija dokumentarnog filma “Kapija ‘95” u produkciji Centra za postkonfliktna istraživanja, PINCH Media za Memorijalni centar Srebrenica.

Izvršni producent dokumentarnog filma o ubistvu tuzlanske mladosti je Emir Suljagić, producentica Velma Šarić, dok je snimatelj i režiser filma Mirko Pincelli.

“Film govori o stravičnom masakru 25. maja na tuzlanskoj Kapiji. Napravljen je u svrhu, prije svega, promovisanja potrebe procesuiranja optuženih za ratne zločine. Znamo da je u predmetu Kapija jedini osuđeni Novak Đukić prebjegao u Srbiju i da se još uvijek čeka njegovo izručenje. Želja nam je bila da portretiramo herojsku borbu doktora, heroja u bijelom i medicinskog osoblja na UKC Tuzla, koji su 25. maja zaista pokazali veliku profesionalnost i spremnost da pomognu poginulim i ranjenim. Pored toga, htjeli smo pokloniti ovaj film Tuzli, pokloniti film memorijalnoj sobi u Tuzli, pokloniti ovaj film porodicama preživjelih, roditeljima ubijene djece i upozoravati ih da se ovaj zločin nikada ne zaboravi u vremenu kada se Kapija, Markale i svi drugi zločini i masakri jako puno poriču i kada se borimo s problemom poricanja. Ovaj film treba da svjedoči, opominje i da nas podsjeća na to da ne smijemo zaboraviti i da ne smijemo nikada prepustiti mlade generacije neznanju, jer ovaj film prvenstveno služi prevenciji”, kaže Velma Šarić, osnivačica i direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja, ujedno i producentica filma.

U dokumentarnom filmu govori se o porodičnim tragedijama, borbi ljekara za svaki život, o ljudima tog vremena…

“Film je rađen iz pijeteta prema nevinim žrtvama Kapije, ali je i film borbe protiv negiranja zločina. Zaista smo izloženi neprekidnim negiranjem zločina učinjenim širom Bosne i Hercegovine. Ne smijemo dopustiti da se to zaboravi. Za zločin je odgovarao samo Novak Đukić, ali je i on pobjegao u Srbiju, a Srbija neće da ga izruči. Negiranje zločina i negiranje genocida jeste najava novog zločina. Onaj ko to negira se sprema za novi zločin i novi genocid”, kaže Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Zločin na Kapiji je najteži dan u hiljadugodišnjoj historiji Tuzle. Roditelji odlaze s ovog svijeta, a da nisu dočekali zadovoljenje pravde.

“Veoma je bitno zabilježiti da se ne zaboravi ono što se dogodilo. Sve je naše ubijeno, nemaš djeteta i to je to. Ali kada će ta istina doći. Treba pisati. Ja imam dnevnik iz perioda agresije do tragedije na Kapiji. Ako mi prelazimo preko svega kao što smo do sada radili, postavljat će se pitanje čija su to djeca. Pa mogla su biti svačija djeca. Na ovom treba raditi, pristalica sam svake crtice zabilježene o toj temi”, kaže Zineta Hidanović, koja je u masakru na tuzlanskoj Kapiji ostala bez sina Alema.