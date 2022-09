Ukrajincima stiglo moćno oružje koje štiti Bijelu kuću, Rusi u rat šalju nespremne vojnike

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u razgovoru za CBS zahvalio Bidenu i potvrdio da imaju NASAMS raketne sisteme.

Amerika je poslala Ukrajini raketne sisteme zemlja-zrak NASAMS, koji mogu rušiti avione, a kako je danas kazao ukrajinski predsjednik, raketni sistemi su im stigli.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u razgovoru za CBS zahvalio Bidenu i potvrdio da imaju NASAMS raketne sisteme.

Pentagon je, podsjeća CBS, prije deset dana rekao da će dva sistema biti isporučena Ukrajini, ali Zelenski kaže da to nije dovoljno.

“To nije ni približno dovoljno za zaštitu naše civilne infrastrukture. Ti sistemi nam trebaju da zaštitimo naše škole, bolnice, univerzitete, domove. Treba nam sigurnost kako bismo privukli naše Ukrajince da se vrate kući. Ako je sigurno, oni će doći, nastaniti se, raditi ovdje i plaćat će porez i onda nećemo imati manjak od 5 milijardi dolara u budžetu. Tako da će to biti pozitivno za sve jer onda nam neće trebati pomoć koju nam sada dajete”, rekao je Zelenski.

Ranije je bilo najavljeno da će Ukrajini biti isporučeno šest takvih sistema. Isti sustav koristi se za zaštitu zračnog prostora oko Bijele kuće i američkoga Kapitola u Washingtonu.

Ukraine has received from the U.S. an anti-aircraft missile system NASAMS, Zelenskyy said in an interview with the CBS TV channel.



"I want to thank President Biden for the positive decision, which has already been made, and the U.S. Congress – we received NASAMS," he said. pic.twitter.com/imANhgVtFD