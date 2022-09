Upaljen narandžasti alarm za danas, meteorolozi upozoravaju: Moguća pojava bujica i urbanih poplava!

Jutros je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje u zapadnim podrujima registrovana je kiša.

Meteorolozi su za područja Hercegovine danas upalili narandžasti meteoalarm zbog očekivanih padavina, a upozorenje glasi:

“Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.”

Također, upaljen je žuti meteoalarm, zbog očekivanih udara vjetra za područje cijele BiH: “Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetnje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar.”

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 13, Ivan-sedlo 15, Drvar i Jajce 16, Bugojno, Gradačac, Sanski Most, Sarajevo, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla i Zenica 17, Grude, Livno i Zvornik 18, Mostar 19, Bihać i Neum 21 stepen. Atmosferski tlak je u Sarajvu iznosio 937 milibara, za 5 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Padavine se najprije očekuju u južnim i jugozapadnim područjima, a tokom dana i u ostalim dijelovima. U Hercegovini se očekuju obilniji pljuskovi, usljed čega je moguća i pojava bujica i urbanih poplava. Vjetar umjeren, na momente i pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25 stupnjeva.

Subota: Oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju u južnim i jugozapadnim područjima. U večernjim satima, padom temperature, u višim područjima moguće je i provijavanje slabog snijega. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.

Nedjelja: Pretežno oblačno prije podne uz prolaznu kišu u jutarnjim satima. Na vrhovima planinama može padati snijeg. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu zemlje do 23 stepena.

Ponedjeljak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne sa kišom u Krajini, a tokom dana i u ostatku zemlje. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21, na jugu zemlje do 24 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.