Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno

U Bosni i Hercegovini jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša.

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 5 stepeni, Drvar 11, Sokolac 12, Banja Luka, Ivan-sedlo, Jajce, Sanski Most, Srebrenica i Zenica 13, Gradačac, Prijedor, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 14, Bihać 15, Livno 16, Bugojno i Grude 17, Mostar i Trebinje 19, Neum 22 stepena.

Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 934 milibara, za 7 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa lokalnim pljuskovima u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera, a u Hercegovini i na planinama na momente i pojačan. Najviša dnevna od 16 do 23, na jugu do 25 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.