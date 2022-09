VSTV ne želi prejudicirati: Sutra o izboru glavnog tužioca i Kajmakovićki

Članovi Viskog sudskog i tužilačkog vijeća BiH nisu danas raspravljali o izboru glavnog tužioca Tužilaštva BiH, niti o prijedlogu Podvijeća VSTS-a da se konkurs za ovu poziciju ponovi, ali će o njima biti riječi na zasjedanju narednog dana. Niko od članova VSTV-a a ni predsjednik Halil Lagumdžija danas nisu htjeli da govore o ovom, uz obrazloženje da ne žele da prejudiciraju bilo šta o čemu će biti riječi sutra.



Intervjui sa četiri kandidata obavljeni su 22. septembra, a na intervju su došli oni koji ispunjavaju uslove konkursa – vršilac dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanko Kajganić i tužioci Diana Kajmaković i Miroslav Janjić, kao i Seid Marušić, s obzirom na to da su njihove prijave verifikovane nakon konkursne procedure.



Na intervju je pristupila i Kajmakovićeva, koja je sa mjesta šefa Odjeljenja za korupciju Tužilaštva BiH premještena u Odjeljenje za ratne zločine i protiv nje je pokrenuta interna istraga zbog toga što su je dvije kriminogene osobe pominjale u aplikaciji “Sky”, zbog čega se sada sve provjerava.



U međuvremenu Kajmakovićeva je stavljena na crnu listu SAD. Srna nezvanično saznaje da je na intervjuu sa kandidatima za poziciju glavnog tužioca najviše glasova dobio Kajganić i on je članovima VSTV-a predložen kao prvorangirani, a njegov broj bodova daleko je veći od ostalih kandidata.



Na drugom mjestu je Janjić, a Kajmaković je treća dok je četvoroplasirani Marušić osvojio najmanje bodova i ispao je iz utrke.



Na današnjoj sjednici članovi VSTV-a primili su k znanju izvještaj Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanju stanja u pravosuđu, uz zaključak da će u svom budućem radu imati u vidu zaključke i preporuke koje je ova komisija donijela.



Ovaj izvještaj je prošao bez velike rasprave, što je konstatovao i Lagumdžija, koji je rekao da je i sam bio pred ovom komisijom i da je svjedočio bez rezerve.



Član VSTV-a Amila Kunosić navela je da je komisija imala najviše primjedbi i prigovora u vezi sa raspodjelom predmeta putem CMS-a. “Imamo slučajeve da su neke sudije preopterećene komplikovanim i teškim predmetima, dok neki dobijaju lake predmete i treba vidjeti na koji način to kontrolisati”, rekla je Kunosić.



Član VSTV-a Jadranka Stanišić rekla je da treba naći način kako da se kontrolišu predsjednici sudova. “Možda bi bilo dobro kada predsjednici sudova donose plan rada i da na to VSTV daje saglasnost, te da se vidi da li se neke sudije favorizuju”, smatra Stanišićeva. Član VSTV-a Srđan Forca rekao je da su pravila CMS-a jasna i da tu nema problema.



“Problemi nastaju kod izuzeća ili odlaska nekih sudija i ta pitanja su riješena pravilnikom”, rekao je Forca.

