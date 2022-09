Zbog zagađenog zraka sve više karcinoma, infarkta, astme…

BiH ima petu najvišu stopu smrtnosti od zagađenja zraka, navedeno je u opširnoj analizi posljedica za zagađenje zraka za zdravlje građana koje je predstavila organizacija Human Rights Watch (HRW).

Prijevremena smrt

Prema procjenama, oko 3300 ljudi u BiH svake godine prijevremeno umre od izloženosti zagađenju zraka, što je devet posto svih smrtnih slučajeva. Uz veliki broj smrtnih slučajeva hiljade ljudi žive s povećanim respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima, a posebno su ugroženi stariji ljudi i djeca. Kako se navodi u detaljnoj analizi HRW-a, tokom zimskih mjeseci razine čestica, dušikova dioksida, sumporova dioksida i drugih smrtonosnih zagađivača redovito premašuju vrijednosti za koje Svjetska zdravstvena organizacija kaže da su sigurne za ljudsko zdravlje. No, prim. dr. Edo Selimić, specijalist pulmolog, za Faktor je rekao kako tokom cijele godine BiH ima znatno veća zračna zagađenja nego druge zemlje koje su uredile svoje sustave. Ističe kako je činjenica da svi automobili, koji se na zapadu bacaju, završavaju u trećim zemljama, među kojima je i BiH.

– Mjerenja koja se provode tokom zime pokazuju nevjerojatnu količinu polutanata u obliku čađe, ali i hemijskih spojeva poput ugljičnoga dioksida, ugljičnoga monoksida, sumporova dioksida, dušikovih spojeva, čije su razine iz godine u godinu sve više. Kao posljedicu svake godine imamo i sve veći broj pacijenata s respiratornim oboljenjima – kaže prim. dr. Selimić za Faktor, ističući kako su ugroženi svi, posebice djeca, starije osobe i trudnice. Kada se već poznatim zagađivačima zraka dodaju i cigarete te nargila koja plućima pravi nevjerovatnu štetu, upada se u začarani krug iz kojega se teško možemo izvući, dodaje. Dr. Selimić kaže “kako u BiH ne sagorijevaju samo drvo i ugljen nego i sve drugo što može gorjeti – plastika, guma, obuća, odjeća…” – Nevjerovatno je kakve sve promjene te materije izazivaju na plućnom parenhimu. Zato svake godine i imamo povećan broj astmatičara, a sve je više i bronhitisa, emfizema – naglašava Selimić.

Kardiolog prof. dr. Elmir Jahić za isti medij kazao je da, osim na respiratorni trakt i pojavu malignih oboljenja, znanstvenici u posljednje vrijeme sve više veza pronalaze i između zagađenoga zraka i bolesti srca te krvnih sudova. – Posebno je to izraženo u segmentu ubrzavanja procesa ateroskleroze, taloženja masnih naslaga, odnosno stvaranja plakova u koronarnim arterijama, što može dovesti do angine pektoris i u konačnici uzrokovati infarkt. Verificirano je, također, da pojačano zagađenje zraka može dovesti i do intenzivirane koagulacije krvi, odnosno tromboze krvnih sudova, što je posljedica poremećaja srčanoga ritma, ali i općenito do sustavnih upalnih odgovora – kazao je za Faktor dr. Jahić, ističući kako postoje istraživanja koja su pokazala i povećanu hospitalizaciju i smrtnost zbog kardiovaskularnih bolesti uslijed zagađenja zraka. Posebno se to, kaže, odnosi na osobe koje već boluju od srčane slabosti, poremećaja srčanoga ritma ili imaju koronarnu bolest.

Negativan uticaj

– Postoji i studija koja govori u prilog tomu da zagađeni zrak može uzrokovati i akutni infarkt iako u tom dijelu postoje oprečna mišljenja. No, u svakom slučaju, zagađeni zrak, koji nažalost u BiH poprima enormne razine, posebice u zimskim mjesecima, itekako negativno utiče na nastanak i razvoj bolesti srca i krvnih sudova – kazao je Jahić.