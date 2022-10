Cijena goriva od jutros zvanično preko 3,5 KM

Cijena dizela u Bosni i Hercegovini 06. oktobra bila je oko 3 KM, prije dva dana je skočila na 3,20, a od jutros je preko 3,5 KM.

U Sarajevu cijene variraju od 3,21 KM do 3,56 KM. Benzin Super 95 ide do 2,91 KM, a super 98 i do 3,76 KM.

U Tuzli je najjeftiniji dizel i on se može platiti od 3,11 KM do 3,56 KM, dok je benzin Super 95 od 2,61 KM do 2,96 KM, Super 98 od 2,91 KM do 3,46 KM.

U Mostaru cijena najjeftinijeg dizela je 3,21 KM, najskupljeg 3,56 KM, Super 95 od 2,71 KM do 2,91 KM.

U Bihaću je cijena dizena, takođe, prešla 3,5 KM, a najjeftiniji dizel košta 3,26 KM. Benzin Super 95 je od 2,71 do 2,91 KM.