Danas oblačno vrijeme sa slabom kišom, jutarnje temperature sve niže

Prema najavama meteorologa danas se očekuje naoblačenje sa sjevera koje će usloviti prolaznu kišu od jutarnjih sati prema sredini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, dnevna uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna temperatura zraka oko 16 stepeni.

U utorak preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje do 23 stepena.

U srijedu u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stepeni, na jugu zemlje do 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena.