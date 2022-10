SAD upozoravaju: Trebamo imati plan ako Putin blokira produženje mandata EUFOR-a u BiH

Američka senatorica Jeanne Shaheen upozorila je jučer da se približava krajnji rok za produženje misije EUFOR-a u BiH “Althea”, naglasivši da su prilikom odlučivanja o ovom pitanju moguće opstrukcije iz Rusije.

Senatorica Shaheen je, u objavi na zvaničnom Twitter nalogu, istakla zasluge EUFOR-a u očuvanju mira u Bosni i Hercegovini.

“EUFOR Althea pomaže u održavanju mira i stabilnosti u BiH gotovo dva desetljeća. Kako se približava rok za obnovu mandata od strane UN-a, ključno je da administracija ima plan u slučaju da Putin postupi neprilično”, navodi Shaheen.

Podsjetimo, Shaheen je početkom oktobra boravila u BiH, gdje se sastala komadantima NATO-a i EUFOR-a u BiH, a tema razgovora bila je stabilizacija mira u našoj zemlji.

Shaheen je u razgovoru sa komadanticom NATO-a u BiH Pamelom McGaha i i komadantom EUFOR-a u BiH Antonon Wesselyem razgovarala o ponovnom ovlaštenju misija EUFOR-a i Althea u BiH kao ključnim potezima za stabilizaciju mira.

Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u kojoj bi se trebalo odlučiti hoće li biti produžen mandat EUFOR-a u našoj zemlji, trebala bi biti održana u oktobru.

EUFOR Althea has helped maintain peace & stability in BiH for almost 2 decades. As the deadline approaches for the UN to renew the mandate, it’s critical that the admin have a plan in place in case Putin acts out.