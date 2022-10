Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, stabilne vremenske prilike nastavljaju se do 6. novembra.

Tokom jutra u Bosni duž riječnih tokova izgledna je magla, a danju širom zemlje pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme uz temperature iznad prosjeka.

Slabe padavine prognoziraju se u Bosni 7. i 8. novembra, dok se u Hercegovini tokom cijelog prognoznog perioda očekuje stabilno bez padavina.

Do 28. oktobra, očekivane vrijednosti jutarnjih temperatura zraka su od osam do 12 u Bosni, na jugu zemlje do 16 stepeni, a najviše dnevne u Bosnu između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 27.

Od 29. oktobra do 8. novembra uz povremeno izraženiju naoblaku izgledan je blagi pad temperatura koje će i dalje zadržati natprosječne vrijednosti za ovaj period godine. U Bosni tokom jutra očekivane temperature zraka su od pet do 10, u Hercegovini oko 13 stepeni, a maksimalne u Bosni do 19 u Hercegovini do 23 stepena.