Tokom dana više sunca, temperature i do 25 stepeni, evo kakav će biti vikend

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana.

Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od sedam do 13, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslijepodne. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 19 stepeni Celzijusa.

Nakon oblačnog i nešto svježijeg jutra u unutrašnjosti, drugi dio dana će posvuda biti sunčaniji, uz porast temperature i ugodnije biometeorološke prilike. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba. Poželjno je slojevito odijevanje.

U subotu pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom. Jutarnja temperatura od šest do 12, na jugu do 14, a dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusa.

U nedjelju sunčano vrijeme. Jutro i dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom. Jutarnja temperatura od šest do 12, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove očekuje se magla i niska naoblaka.

Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusa.