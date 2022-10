Toplo se obucite, jer dolazi promjena vremena: Objavljena prognoza za vikend

Jutros je u Hercegovini sunčano. U Bosni preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Oblačnije je na području Krajine. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni ima i magle.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 0; Drvar 3; Livno 4; Bugojno i Grude 5; Tuzla 6; Bijeljina, Ivan Sedlo i Sarajevo 7; Gradačac, Jajce i Prijedor 8; Banja Luka, Bihać, Doboj, Sanski Most i Zenica 9; Trebinje 14; Neum 16; Mostar 17°C.

Danas u Hercegovini sunčano. U Bosni većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva oblačnije na području Krajine, a po kotlinama i uz riječne tokove će biti i magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 26°C.

U Sarajevu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 18°C.

Objavljena prognoza do kraja vikenda:

U petak 21.10.2022., sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove očekuje se magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 18 do 24°C.

U subotu 22.10.2022., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U večernjim satima kiša se očekuje u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 20 do 26 °C.

U nedjelju 23.10.2022., u Bosni jutro pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 18 do 24 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.